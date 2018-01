Westerstorm raast over Nederland: windstoten tot wel 141 km/uur

De komende uren neemt de wind verder in kracht toe. Aan het einde van de ochtend en het begin van de middag komt het in het noordwestelijk kustgebied tot een zware westerstorm met windkracht 10. Op Vlieland werd windkracht 10 al tijdelijk gemeten om 10.00 uur.

In 2017 kwamen vijf stormen voor, waarvan drie afgelopen herfst. Op 13 september was sprake van een zware storm met windkracht 10. De storm van woensdag is de eerste van deze winter. Een zware storm komt volgens Weeronline gemiddeld eens in de anderhalf jaar voor in Nederland.

Code oranje

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het Waddengebied. De waarschuwing geldt van 11.00 tot 16.00 uur. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, die op grote schaal kunnen voorkomen. Aan zee kunnen mogelijk zelfs windstoten van 130 kilometer per uur voorkomen.

In de rest van het land geldt code geel voor zware windstoten. In het binnenland kunnen windstoten voorkomen van 80 tot 100 kilometer per uur, aan de kust kunnen de windstoten snelheden tot 110 kilometer per uur bereiken.

Aan het einde van de middag en in de avond neemt de wind langzaam af.

Problemen op de weg

De storm veroorzaakt al vroeg problemen op de wegen. De VerkeersInformatieDienst (VID) meldt dat op de A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen water op de weg bleef staan. Ook zijn op meerdere plaatsen bomen op wegen en geparkeerde auto’s gevallen. In het Brabantse Terheijden viel een boom op een rijdende auto. De bestuurder raakte gewond.

Voertuigen met een aanhangwagen mogen tijdelijk de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug niet meer op. Vanwege de harde wind is besloten tot de afsluiting, meldt Rijkswaterstaat.

Ook de Markerwaarddijk is dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers. De provincie Flevoland meldt dat de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen voor die voertuigen is gesloten, omdat de wind is toegenomen tot windkracht 8.

Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering gaat later woensdag hoogstwaarschijnlijk dicht wegens de hoge waterstanden. Rijkswaterstaat laat weten dat een definitief besluit nog niet is genomen, dat valt aan het eind van de ochtend.

De schuiven in de Oosterschelde sluiten bij een waterstand van 3 meter boven NAP. De Maeslantkering bij Hoek van Holland gaat om 14.10 uur dicht.

De veerboot van Den Helder naar Texel vaart niet meer vanwege de storm. Veerbootonderneming TESO laat dat via Twitter weten. Zodra de wind afneemt zal de dienstregeling worden hervat.

Bomen op spoor

Bij Loenersloot, tussen Utrecht en Amsterdam, waaide een boom op het spoor. Daardoor rijden er minder treinen tussen beide steden. De NS verwacht dat de vertraging nog zeker tot 8.00 uur duurt.

Bij Loenersloot, tussen Utrecht en Amsterdam, waaide een boom op het spoor. Het gevolg: minder treinen. Ⓒ Petershotnews

Uit bijna alle provincies komen meldingen van omgewaaide bomen. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. In Berkel en Rodenrijs waaide een gevel los van een woning. De ravage is groot, maar er vielen geen gewonden. In het Twentse Goor botste een trein op een omgewaaide boom. De trein raakte beschadigd. Er zaten geen passagiers in de trein.

Door de storm rijden er tot 13.00 uur geen intercity's tussen Dordrecht en Breda. Ook rijden er tot 13.00 uur geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda.

Een woordvoerster van de NS adviseert reizigers voor vertrek de reisplanner te raadplegen, omdat door de weersomstandigheden takken op het spoor of op de bovenleidingen terecht kunnen komen. De hsl kan voorlopig niet rijden tussen Breda en Rotterdam, omdat die trein over de Moerdijkbrug moet en dat zou in razende storm te veel risico's opleveren.

Circus afgelast

In Amsterdam heeft Circus Zanzara, dat met een tent op het Westergasterrein staat, de uitverkochte voorstelling van vandaag afgelast.

In Rotterdam zijn door de storm twee markten afgelast. ,Met deze zware windstoten kunnen we de veiligheid op de markt voor zowel bezoekers als marktkooplieden niet voldoende garanderen’’, laat de gemeente weten.

In Hoogland werd een auto vernield toen een houten garage omwaaide. Ⓒ Keistadnieuws

In de regio Zuid-Holland Zuid zorgde de storm al voor zeker vijftig meldingen voor de brandweer en in Utrecht is de brandweer naar eigen zeggen de hele nacht erg druk geweest met meldingen over stormschade.

Schiphol schrapt vluchten

Schiphol waarschuwt reizigers dat ze vanwege de westerstorm te maken krijgen met vertragingen en annuleringen. Luchtvaartmaatschappijen hebben woensdag 176 van de ruim 1200 vluchten gecanceld en dat worden er in de loop van de dag nog meer, zegt een woordvoerder van Schiphol. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen.

Vertrekkende vluchten hebben een vertraging van ongeveer een uur.

De luchthaven adviseert reizigers om de actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Van een woning aan de Saturnus waaide een gevel los. De ravage is groot. Ⓒ Mediatv

Ook in binnenland zware windstoten

Zeer zware windstoten, ofwel windstoten boven 100 km/uur zijn niet uitzonderlijk in ons land. Aan de kust komen ze jaarlijks meerdere malen voor, in het binnenland is het een stuk zeldzamer. Afgelopen nacht kwamen de zware windstoten niet alleen aan zee, maar ook diep landinwaarts voor. Zo werd er in De Bilt een windstoot van 105 km/uur gemeten. In Cabauw, net ten westen van Utrecht, piekte de wind tot 117 km/uur en in Herwijnen wist de wind zelfs een snelheid te bereiken van 122 km/uur.

Door deze windstoten kunnen bomen makkelijk omvallen en grote takken zonder problemen afbreken. Het is dus op de weg even opletten op rommel als gevolg van de windstoten.

Vlissingen: 141 km/uur

In Vlissingen werd vannacht de zwaarste windstoot tot nu toe gemeten: 141 km/uur. Daarbij piekte de gemiddelde windsnelheid in een tijdvak van 10 minuten tot maar liefst windkracht 11. Dit is gelijk aan zeer zware storm, iets dat niet vaak in ons land voorkomt. Van een officiële zeer zware storm is geen sprake, omdat de uurgemiddelde windsnelheid veel lager was.

Van de hevige wind zijn we nog niet af. Vanochtend blijft het onstuimig en later bereikt de wind aan zee enige tijd stormkracht. In het noordwestelijk kustgebied piekt de wind rond het middaguur met mogelijk enige tijd zware storm, windkracht 10, met daarbij plaatselijk windstoten oplopend tot rond 120 km/uur. In de loop van de middag neemt de wind weer in kracht af.