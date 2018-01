Nieuwe voedingshype mogelijk levensgevaarlijk

Dat schrijft de New York Times. Vooral in San Francisco is het drankje populair. Gezondheidsexperts waarschuwen echter voor de gevaren van de nieuwe hype en geven aan dat het een kwestie van tijd is voor er iemand ernstig ziek wordt van het ongefilterde water.

’Nooit groen’

Het rauwe water kost omgerekend 30,68 euro voor een kruik van 3,78 liter. Maar dan heb je wel ’levend’ water, claimt Mukhande Singh, de oprichter van ’Live Water’. Water uit flessen is volgens hem dood, alle gezonde mineralen zijn uit het water gefilterd. „Mensen realiseren zich niet dat hun water dood is. Ze zien het nooit groen worden.” Singh omschrijft kraanwater als ’toiletwater met anticonceptiepillen en fluoride’.

’Kankerverwekkend’

Volgens voedselveiligheidsexpert Bill Marler uit Seattle kan men het ongefilterde water beter niet drinken. „De ziektes waaraan onze overgrootouders stierven, zijn helemaal vergeten”, zegt hij tegen Business Insider. „Bijna alles wat je ziek kan maken, kan gevonden worden in water.”

Dit bevestigt een andere gezondheidsexpert: „Virussen, bacteriën zoals E. coli, parasieten en kankerverwekkende stoffen kunnen zich verspreiden via onbehandeld water”, weet Donald Hensrud, directeur van het Healthy Living Program van een medische onderzoekskliniek in Minnesota. „Overal ter wereld zien we daar de bewijzen van.”