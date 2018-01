Kind (4) dood na straatrace met vader

Ⓒ WCPO-TV

CINCINNATI - Een 4-jarig meisje in Amerika heeft de illegale straatrace waaraan haar vader meedeed terwijl zij in de auto zat, met de dood moeten bekopen. De race eindigde in een botsing met vier voertuigen. Het kind kwam zwaargewond in het ziekenhuis terecht waar zij dinsdag overleed, aldus Amerikaanse media woensdag.