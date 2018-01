Windhoos blaast wagon uit rails

De noordelijke kant van de Zwitserse Alpen heeft woensdag erg veel last van de storm die over Europa raast. In het skigebied Pizol (kanton Sankt Gallen) zaten 25 wintersporters urenlang vast in een gondelskilift, nadat omgewaaide bomen op kabels waren terechtgekomen. Ze konden uiteindelijk allemaal worden gered.

Een van de belangrijkste verkeersaders van het land, de autosnelweg A1, moest op de route Zürich - Bern ten noorden van de hoofdstad (Bern) woensdagmiddag helemaal worden afgesloten nadat er auto’s waren omgewaaid. Er is in Zwitserland een windsnelheid van 195 kilometer per uur gemeten.