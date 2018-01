Man steekt passant dood in Ierland

De politie weet niet wat het motief van de man is maar sluit een link met terreur niet uit. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde.

Slachtoffer is Japanner

Het dodelijke slachtoffer is een 24-jarige Japanner. Hij werd van achteren aangevallen en in zijn rug gestoken. Hij overleed ter plekke. De twee gewonden zijn Ieren. Zij zijn niet in levensgevaar en liggen in het ziekenhuis, aldus Ierse media.

De politie overmeesterde later de verdachte. Hij had behalve een mes een ijzeren staaf bij zich waarmee hij de ongewapende politiemensen aanviel.

Geen verblijfsvergunning

Uit eerste onderzoek blijkt dat de verdachte mogelijk naar Ierland is gereisd nadat hij in Groot-Brittannië geen verblijfsvergunning had gekregen. Hij had kortgeleden contact gehad met de immigratie-afdeling van de politie, aldus een woordvoerder van het korps. Er was toen geen aanwijzing dat hij betrokken was bij criminaliteit.