Trump slaat terug: ’Bannon heeft verstand verloren’

„Steve Bannon heeft niets met mij te maken. Toen hij werd ontslagen, verloor hij niet alleen zijn baan, maar ook zijn verstand”, aldus Trump. „Nu hij alleen is, komt Bannon erachter dat winnen niet zo makkelijk is als ik het deed lijken. Steve heeft heel weinig te maken met onze historische overwinning. (...). Hij doet het voor zichzelf.”

In het boek Fire And Fury van de Amerikaanse journalist Michael Wolff blijkt dat Bannon stevige kritiek uit op de Trump-entourage, waar hij lang zelf deel van uitmaakte. De ontmoeting van zoon Donald Jr., schoonzoon Jared Kushner en de toenmalige campagnebaas Paul Manafort met een Russische advocate die banden heeft met het Kremlin in juni 2016, noemt hij ’verraderlijk, onpatriottisch en bad shit’.

Trump: ’schaduwpresident’ was nobody

Bannon leidde de presidentscampagne voor Donald Trump. Daarna werd hij als chef strategie gezien als een van de meest invloedrijke adviseurs. Achter de schermen zou Trump zo goed naar Bannon hebben geluisterd, dat de Washington Post de huidige hoofdredacteur van Breitbart een ’schaduwpresident’ noemde.

Trump stelt nu dat zulke kwalificaties destijds onterecht zijn geweest: „Hij doet alsof de media de vijand zijn, maar lekte zelf valse informatie vanuit het Witte Huis naar de media, om zichzelf belangrijker te doen lijken dan hij was. Dat is het enige dat hij juist deed. We hebben zelden gesprekken onder vier ogen gehad. Hij doet alsof hij invloed had, om enkele onwetende mensen voor de gek te houden.”

President Trump gebruikt overigens vaker de strategie om de rol van adviseurs en getrouwen te bagatelliseren zodra er ophef ontstaat om hun handelingen of uitlatingen.