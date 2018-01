Turkse bankmanager in VS schuldig aan fraude

Mehmet Hakan Atilla Ⓒ GFC Media Group / YouTube

NEW YORK - Een Turkse bankmanager die vastzit in de Verenigde Staten is woensdag schuldig bevonden aan bankenfraude en samenzwering. Volgens de rechter in New York heeft hij Iran geholpen met het omzeilen van financiële sancties. De man, Mehmet Hakan Atilla, zat al een jaar vast maar loopt kans op een lange celstraf. Atilla was de tweede man in Amerika van de Turkse staatsbank Halkbank.