Huis van Bill en Hillary Clinton in brand

Het gebouw, een pand van de geheime dienst dat niet met het huis van de Clintons is verbonden, staat op het terrein aan de ’15 Old House Lane’ in Chappaqua, in de staat New York. Het vuur is inmiddels gedoofd.

Het echtpaar was niet thuis en niemand raakte verder gewond.

Op foto’s is te zien dat verschillende brandweerwagens naar het huis van de Clinton’s zijn gegaan.