Politieke websites misbruikt voor phishing

Het gaat om damessandalen van VVD-afdelingen in Druten, Naarden en Valkenburg, goedkope Gucci pantoffels van het CDA en scherp geprijsde Diesel-portemonnees van de PvdA. Hun domeinnamen zijn -net als die van maatschappelijke organisaties, stichtingen en bedrijven - gekaapt door internetcriminelen.

Iedereen die iets probeert te kopen op deze websites, loopt grote kans dat creditcardgegevens en andere privacygevoelige informatie worden ontfutseld, waarschuwt Marc Noët, oprichter van Groningse internetbedrijf Dataprovider. „Er wordt op deze manier wereldwijd voor miljarden euro’s gefraudeerd.”

Marc Noët, oprichter van Groningse internetbedrijf Dataprovider.

