Narcis steekt de kop al op

Ⓒ ANP

Nederland kampt met extreme natuurverschijnselen. Hadden we eerst nog een zomerse herfst, ook de winter is vooralsnog warm te noemen. Overal in Nederland staan bloemen, planten en bomen in bloei. ,,Dit is klimaatverandering in de achtertuin”, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. ,,Kijk uit het raam en je ziet de gevolgen van global warming.”