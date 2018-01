Beperkt resultaat door milieuzone

Pas als een wijk of de héle stad autovrij wordt gemaakt, is dat effect met dubbele cijfers weer te geven: 29 procent. Dan speelt echter lang niet alleen de milieuwinst door vermindering van uitlaatgassen. Het RIVM schaart onder die 29 procent, naast schonere lucht, ook minder verkeersongevallen en slaapverstoring door geluidhinder.

Sowieso ligt volgens de onderzoekers een waterbedeffect al snel op de loer. „Een positief effect op één groep bewoners kan een negatief effect op een andere bevolkingsgroep veroorzaken. Het is een optelsom van positieve en negatieve gezondheidseffecten.”

De RIVM-studie Gezonde Omgeving Utrecht maakt deel uit van een serie van acht rapportages die de gemeente Utrecht gisteren heeft gepubliceerd, samen met een begeleidende raadsbrief. In een persbericht schrijft het gemeentebestuur dat volgens prognoses in 2030 de luchtkwaliteit verbeterd is.

Een recente terugblik op dit dossier laat echter geen juichende cijfers zien. In 2016 verslechterde de luchtkwaliteit zelfs voor stikstofdioxide, fijnstof (PM2,5) en EC (roet), volgens de gemeente door weersomstandigheden als temperatuur, windsnelheid en windrichting. Op 1 januari 2015 werd juist de milieuzone in Utrecht ingevoerd.

Maar die veelbekritiseerde maatregel alleen gaat de Utrechtse lucht niet schoon maken. Daarvoor is veel meer nodig, zoals elektrisch rijden. Om te beginnen mogen bestelbusjes in de binnenstad per 2025 geen uitlaatgassen meer produceren. De provincie wil alle bussen over tien jaar elektrisch laten rijden.

Onder het motto ’alle beetjes helpen’ moeten ook de bezitters van een open haard en liefhebbers van een vuurkorf wellicht dag zeggen tegen een avondje dansende vlammen en knetterend hout. Het terugdringen van houtstook door particulieren is namelijk één van die beetjes.

Onderzoekers van Royal Haskoning concluderen verder dat de fijnstof in het Utrechtse luchtruim voor 93 procent van buiten komt. Critici van de milieuzone wezen er de afgelopen jaren al herhaaldelijk op dat, in tegenstelling tot de milieuzone, aan de rand van het Utrechtse luchtruim géén verkeersborden staan.

Die boodschap lijkt wethouder Milieu Lot van Hooijdonk (GroenLinks) ook te hebben bereikt. „Dit betekent dat we, zonder inzet van buiten, de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijnstof niet kunnen halen in Utrecht.” De bal wordt daarvoor nu bij provincie en rijksoverheid neergelegd.