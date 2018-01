’Chriet heeft een monument verdiend’

„Dat verdient hij. Zijn voorspellingen zijn voor een groot deel uitgekomen en hij heeft veel invloed gehad op technische ontwikkelingen”, zegt een van de initiatiefnemers, designer Daan de Haan uit Venlo.

De Limburger Chriet Titulaer was een populaire bekende Nederlander die in zijn programma Wondere wereld in de jaren tachtig Nederland op de hoogte hield van de stand van zaken op technologisch gebied en ook voorspellingen deed. Zo bedacht hij het ’Huis van de Toekomst’, dat sinds 1989 miljoenen bezoekers trok.

Cultfiguur

Daarnaast was hij ook een cultfiguur door zijn kenmerkende ringbaard, Noord-Limburgse accent en aparte stemgeluid. „Ik ben zelf te jong om het me te herinneren, maar ik weet dat hij zeker hier een mythische figuur was. Zijn geboortedorp Hout-Blerick valt onder Venlo en veel Venlonaren hoorden hun eigen typische accent op televisie terug. Hij was toentertijd de enige figuur uit deze regio met landelijke bekendheid. Maar het was ook nog eens een sympathieke man. Hij krijgt het eerbetoon dat hij verdient.”

Het kunstwerk dat De Haan en zijn collega Tim Arts hebben ontworpen is een soort holle televisie. „Daarin kun je een animatie-hologram van Chriet zien en horen. Zeker, met zijn eigen stemgeluid waarin hij vertelt over sterrenkunde, ruimtevaart en technologie”, aldus Daan de Haan. Naar verwachting zal het monument in april worden onthuld.