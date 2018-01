Trumps advocaten willen publicatie stoppen

Het boek verschijnt officieel 9 januari, maar doet al stof opwaaien. Wolff heeft voor zijn werk gesproken met talrijke medewerkers van Trump en van het Witte Huis die kennelijk geen blad voor de mond nemen. Wolff sprak ook met Trump zelf en werd niet gewantrouwd of gehinderd, terwijl hij anderhalf jaar lang in Trumps kringen rondhing.

De advocaten azen ook op een van Trumps voormalige vertrouwelingen, Steve Bannon. Bannon was voor Trump een ideologische gids en topadviseur tot die begin april vorig jaar de laan uit werd gestuurd. Bannon komt in Wolffs boek ook aan het woord en hij schendt daarmee volgens Trumps raadslieden contractuele afspraken over geheimhouding. Hij zou bovendien lasterlijke uitspraken over Trump hebben gedaan. Trump reageerde woedend op Bannons ontboezemingen en zei dat Bannon gek geworden is.

Een van de opmerkelijkste stellingen in Wolffs boek is volgens Amerikaanse media die stukjes hebben gezien, dat Trump helemaal geen president wilde worden. Bannon bijvoorbeeld vertelde volgens Wolff dat Trump op cruciale momenten niet eens bereid bleek geld te stoppen in zijn eigen campagne.

Trump, zijn vrouw Melania en hun entourage zagen in de campagne een kans om nog beroemder en succesvoller in hun loopbaan te worden. Maar ze dachten niet echt te kunnen winnen en dat was volgens Wolff ook niet de bedoeling. Alleen Trumps dochter Ivanka zou de ambitie hebben ooit president te worden en zij zou daarom in het Witte Huis zijn gaan werken om alvast ervaring op te doen.