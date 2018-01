’Sneeuw nog gevaarlijker door goed weer’

Verschillende voetpaden, langlaufloipes en autowegen zijn afgesloten. Geen overbodige luxe, zo vertelt Ter Braak. Hij woont in Oostenrijk en kent de gevaren. „Het regent nu overal. Dat maakt het extra gevaarlijk”, aldus Ter Braak.

„De sneeuw wordt zwaar. Het schuift zo van de berghellingen de weg op. Zelfs de simpelste wandelpaden zijn nu gevaarlijk.”

Bovendien is de sneeuw niet egaal verdeeld, waarschuwt Ten Braak. „Door de rukwinden van 140 km/uur is het op sommige plaatsen extreem hoog opgewaaid.” De foto’s die hij op Twitter deelt, zijn het bewijs.

Ter Braak waarschuwt dat skiërs vooral niet off-piste moeten gaan. „Dat is echt levensgevaarlijk. Ik vrees bovendien voor morgen. Dan wordt het beter. Het zonnetje komt door. Ik ben bang dat mensen zeggen: ’Nou, het ergste is voorbij, even skiën.’ Maar het gevaar is nog heel groot. Ik vrees dat er nog veel lawines naar beneden komen. Net nu, in de drukste week van het jaar.”

Woensdag zijn een moeder (45) en haar elfjarige dochter om het leven gekomen bij een lawine in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol. Ook in Frankrijk zijn de problemen al enkele dagen groot.

Bent u in de Alpen? Dan komen we graag met u in contact. Mail uw contactgegevens naar verslaggever Daniël van Dam via daniel.van.dam@telegraaf.nl.