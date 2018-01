Kiloknaller: 19 Porsches op Marktplaats

Ze zijn niet van een oud omaatje geweest, maar ze hebben wel altijd binnen gestaan. Oldenhof, die altijd heeft gehandeld in bijzondere auto’s, heeft er namelijk geen meter in gereden. Sterker nog: hij is niet eens eigenaar van de auto’s. Nog sterker: hij verkoopt ze wel, maar de exclusieve racewagens (sportstoelen, externe brandstoftanks, 476 pk en 3800 cc motorinhoud) staan niet eens in Nederland. „Als iemand ze wil, het liefst allemaal tegelijk, vliegen we erheen en gaan we kijken.”

De auto’s die op Marktplaats worden verkocht, zijn van een ’rijke man’, zoveel wil Oldenhof erover kwijt. „Hij wil eigenlijk nul aandacht ervoor, dus meer vertel ik niet.” Lachend: „Ook niet in welk land ze staan, want dan gaan mensen zelf puzzelen.” Maar wel: „Het is op zich in een dag heen en weer te reizen. Maar als er kopers met me mee gaan, blijven we wel wat langer daar. Het is namelijk een mooie plek, en perfect geschikt voor een proefrit.” De Porsches staan namelijk in een loods naast een circuit: het was de bedoeling dat de auto’s een raceteam zouden gaan vormen.

„Maar dat is toch wat lastiger gebleken dan de man op voorhand had bedacht”, grinnikt Oldenhof. „Als je geen verstand hebt van voetbal, moet je geen voetbalclub kopen. Hetzelfde geldt voor een raceteam. Hij schrok toen hij erachter kwam dat hij niet alleen coureurs nodig had, maar ook een stuk of vijftig mecaniciens.” Daarom staat de hele vloot te koop, inclusief twee vrachtwagens vol reserve-onderdelen. Of nou ja, niet heel de vloot: „Hij heeft er drie zelf gehouden”, vertelt Oldenhof. „Voor hem, zijn zoon en zijn schoonzoon.”

Door zijn ervaring met handelen in bijzondere auto’s is de rijke buitenlander bij Piet Oldenhof terecht gekomen. Het liefst vliegt hij zo snel mogelijk met één koper naar de auto’s toe, of met negentien individuele geïnteresseerden, die wel vooraf een verklaring moeten tekenen dat ze de auto’s daadwerkelijk zouden willen kopen. En dan zit er voor Oldenhof ook nog iets moois in het vaatje: per verkochte auto vangt de Twent 1.500 euro.