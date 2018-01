Venezolaan vast voor moord op 2 Nederlanders

Volgens de politie gaf hij leiding aan een criminele groepering die actief is in het Caribisch gebied, Zuid-Amerika en Europa. Hij is aangehouden in de wijk Piantini in Santa Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek.

De omgebrachte Nederlanders zijn een dertiger en een veertiger. Hun lichamen zijn in juni vorig jaar gevonden in een grafkuil op een suikerrietplantage in El Seibo in het oosten van het land. Vermoedelijk ging het om een afrekening in het circuit van drugscriminelen.

De bende van de aangehouden Venezolaan wordt verdacht van onder meer ontvoeringen, drugshandel en witwaspraktijken. Justitie verwacht dat de Nederlanders op de plaats waar ze zijn gevonden, zijn geëxecuteerd. Daar werden zeker twaalf kogelhulzen aangetroffen.