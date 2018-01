Trump stemt in: rust tijdens Olympische Spelen

Het verzoek van een pauze komt van Zuid-Korea. Dat land vreest dat de militaire oefeningen roet in het eten zouden gooien van de gesprekken met Noord-Korea, die inmiddels op de planning staan.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un suggereerde in zijn nieuwjaarstoespraak dat zijn land aan de spelen mee zou kunnen doen. Hij stelde een delegatie voor overleg hierover in het vooruitzicht, maar sinds maandag is er niets meer uit Noord-Korea vernomen. Experts vermoeden dat Kim weleens zijn keutel kan intrekken.

Trump: dankzij mij

Donald Trump heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in tijdens hun gesprek tevens beloofd een ’forse delegatie’ naar de Spelen te sturen, met onder meer familieleden van hem. Dat schrijft de BBC.

De president zei verder te hopen op goede resultaten uit de gesprekken. Op twitter eist hij en passant de credits op voor de toenadering.