’Turkije wil dat Tilburger straf uit 1998 alsnog uitzit’

Dat schrijft het Brabants Dagblad. Het Openbaar Ministerie in Breda kreeg een verzoek om de celstraf van twaalf jaar die Mehmed P. kreeg in Turkije, om te zetten naar een Nederlandse straf. P. had 5 kilo heroïne naar Bulgarije willen smokkelen.

Het verzoek van Turkije is vorig jaar ingediend. De rechter zal nog deze maand erover beslissen. Volgens het OM is zo’n verzoek niet vreemd, en is het gewoon normaal op dat in behandeling te nemen.

In Turkije zou een celstraf van twaalf jaar uiteindelijk uitdraaien op een ruime vier jaar. Het ligt niet voor de hand dat de Tilburger hier een jarenlange straf krijgt.

Volgens de advocaat van P. zou Turkije eerder om uitlevering hebben gevraagd, maar daamee gaat Nederland niet akkoord, mede omdat het land niet in de Europese Unie ligt.