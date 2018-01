A16 bij Dordrecht dicht wegens ’schoten vanuit auto’

Ooggetuigen lieten aan de VerkeersInformatieDienst (VID) weten dat uit een auto met Belgisch kenteken is geschoten. Ook de politie werd gealarmeerd.

Agenten volgden het voertuig tot op de A16. „Tijdens de achtervolging hebben we gezien dat er iets uit de auto is gegooid’, aldus een politiewoordvoerster. „We vermoeden dat dit drugs of drugsresten waren, maar we weten het niet zeker.” Of er daadwerkelijk is geschoten, kon ze nog niet zeggen.

Auto in beslag genomen

De politie heeft de auto bij Dordrecht tot stilstand gebracht. De auto is in beslag genomen. Over de identiteit en de nationaliteit van de aangehouden personen kon de politie nog niets zeggen.

De ANWB laat weten dat het verkeer bij Dordrecht werd omgeleid via een af- en oprit. Er stond op een gegeven moment 6 kilometer file. Na het wegtakelen van de wagen werd de A16 weer vrijgegeven.