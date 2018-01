Implantaat geeft verhoogde kans op lymfeklierkanker

Onderzoek hiernaar van VUmc, Antoni van Leeuwenhoek, Maastricht UMC+ en Medisch Spectrum Twente is donderdag gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Oncology, Journal of the American Medical Association.

De onderzoekers brachten met behulp van een database, waarin alle verslagen van pathologieonderzoeken in Nederland sinds 1990 opgeslagen zijn, alle patiënten in kaart bij wie tussen 1990 en 2016 ALCL in de borst is gediagnosticeerd.

Er werden 43 vrouwen gevonden met deze vorm van lymfeklierkanker, van wie er 32 een borstimplantaat hadden. Na vergelijking met een controlegroep blijkt dat vrouwen met implantaat een kans op lymfeklierkanker hebben van 1 op de 35.000 tot hun 50e levensjaar, en daarna loopt het op tot 1 op de 7.000.

Dat is nog steeds erg klein. Het risico op borstkanker is veel groter. Onderzoekers stellen dan ook dat vrouwen die een knobbeltje voelen, eigenlijk een betrekkelijk kleine kans hebben op de lymfeklierkanker, zelfs met implantaat.