Duitsland: criminaliteit stijgt met 9% dankzij asielzoekers

Het onderzoek wordt geleid door criminoloog Christian Pfeiffer, oud-Justitieminister van de deelstaat Nedersaksen en nu werkzaam aan de Universiteit Zürich. De staat Nedersaksen vroeg hem om het onderzoek.

Wat blijkt? De criminaliteit steeg in die staat tussen 2014 en 2016 met 10 procent, waarvan 9 procent op het conto van vluchtelingen komt. Dat blijkt uit politiecijfers. Ook het grootste deel van de slachtoffers is overigens vluchteling.

’Vrouwentekort’

De toename is niet helemaal vreemd, stelt Pfeiffer: de asielzoekers zijn allemaal jongemannen, en die groep is sowieso al oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. In Duitsland wordt al gesproken over een ’vrouwentekort’.

Moeders, zussen en echtgenotes zouden de mannen meer in het gareel kunnen houden, zo schrijven de onderzoekers. Gezinshereniging is dan ook ’niet dom’, zegt Pfeiffer tegen Der Spiegel.

Vooral Noord-Afrikanen

Syriërs, Irakezen en Afghanen houden zich betrekkelijk rustig, maar Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs zorgen voor meer problemen. Terwijl die laatste groep slechts 0,9 procent van de vluchtelingen uitmaakt, maar ze zijn verantwoordelijk voor 17,1 procent van de misdaad.

De vermoedelijke reden: deze Noord-Afrikanen krijgen al in een vroeg stadium te horen dat ze toch niet mogen blijven. Bij vluchtelingen uit oorlogsgebieden is dat andersom. Zij horen ’welkom, het gaat wel lukken’. En dan ’proberen ze zich te gedragen’, aldus Pfeiffer.

Toch hebben onderzoekers geen kritiek op de ’nee’ voor Noord-Afrikanen: „We kunnen niet het land zijn, dat met alle moeite van de wereld, alle migranten opneemt”, aldus Pfeiffer tegen Der Spiegel.

Meer duidelijkheid

De onderzoekers pleiten voor duidelijkere wetten: wanneer vluchtelingen mogen blijven, en wanneer niet, moet glashelder worden. Zodra ze weten dat ze mogen blijven, gedragen ze zich namelijk beter. Ook moet Duitsland meer geld geven aan afgewezen asielzoekers. Maar, zegt Pfeiffer, dat is alleen mogelijk als het de EU lukt de buitengrenzen te bewaken. „We kunnen ze niet allemaal binnenhalen, om ze vervolgens met een regeling weer terug te brengen.”

Ook moeten vluchtelingen meer kans krijgen op sport, taalcursussen en stages, om geweld preventief te bestrijden.