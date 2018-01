Grootschalige evacuaties door lawinegevaar

Dat overkwam woensdag al enkele tientallen bewoners en vakantiegangers in Conthey in hetzelfde kanton Valais.

Ondertussen was er donderdag een door hevige storm veroorzaakte aardverschuiving in het plaatsje Savièse, zoals te zien is op videobeelden van de Zwitserse televisie. Niemand raakte gewond.

Aardverschuivingen in Zwitserland. Ⓒ RTS

Tal van mensen in de Zwitserse bergen kunnen überhaupt niet meer weg. Lawines en aardverschuivingen hebben wegen naar plaatsen in het zuidwesten van Zwitserland geblokkeerd.

Zo zijn de bij skiërs populaire dalen zoals dat van Saas, het Lötschental en het Gommertal voor een deel van de buitenwereld afgesloten. Wintersportplaats Leukerbad is door lawines niet meer bereikbaar.

Ⓒ RTS

Volgens plaatselijke media zijn er in Leukerbad naar schatting 10.000 mensen, waaronder veel toeristen. Die staan echter, als ze al weg zouden willen, voor een stopbord.