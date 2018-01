Tweetal ontsnapt uit zinkende auto

De twee kwamen even voor middernacht met hun auto in het water terecht nadat ze een bocht misten.

Het voertuig zonk snel, maar door slim te handelen konden de inzittenden op tijd de auto verlaten. De man wist het dakraampje kapot te slaan en naar buiten te komen, de vrouw kon via het zijraam de auto uit, weet De Stentor. Ze belden vervolgens zelf de hulpdiensten.

De man en de vrouw mochten opwarmen in de ambulance maar hoefden niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Alleen de man, de bestuurder van de wagen, had last van zijn hand.