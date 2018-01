Locomotief botst op goederenwagon in Venlo

Archieffoto. Ⓒ Dijkstra

VENLO - Een locomotief is vrijdagochtend op een rangeerterrein in Venlo op een goederenwagon gebotst. De machinist van de locomotief is daarbij lichtgewond geraakt aan zijn been. De goederenwagon is ontspoord. Bij het ongeval zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt een woordvoerder van ProRail.