’Het is redelijk rustig op straat in Teheran’

Autoriteiten daar spreken van zo’n duizend arrestaties sinds de protesten 28 december begonnen. De honderden arrestanten in Teheran zijn voornamelijk studenten. „Iedere ochtend staan de familieleden van arrestanten voor de Evin-gevangenis en eisen hun vrijlating.” Ook andere betogers staan voor de gevangenissen.

Studentenverenigingen van 22 universiteiten hebben de handen ineengeslagen en het ministerie van Wetenschap gevraagd zich in te zetten voor de vrijlating van de studenten.

’God weet wat er dan gaat gebeuren’

„Als de overheid niet gaat luisteren en studenten en normale mensen niet vrijlaat, God weet wat er dan gaat gebeuren”, aldus de Iraanse. Volgens haar zullen waarschijnlijk de protesten doorgaan en studenten blijven staken. „De families blijven sowieso net zo lang voor de gevangenis staan als nodig is.”

Verder heeft de overheid de meest gebruikte sociale media van Iran in de ban gedaan (Telegram en Instagram) en mensen de toegang tot bijna alle virtuele privénetwerken ontzegd. „Het internet is zo langzaam dat je nauwelijks op de hoogte kan blijven van wat er gaande is, via mobiele data kan je nauwelijks iets bereiken.”