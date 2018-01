Rouvoet: beperk eigen risico tot 650 euro

Voor alle zorgverzekeringen geldt in 2018 een verplicht eigen risico van 385 euro. Wie een lagere premie wil en het geld heeft, kan het ophogen naar maximaal 885 euro. Rouvoet vindt dit bedrag veel te hoog. De combinatie van verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico mag wat betreft hem maximaal 650 euro zijn.

Rouvoet: „Toen we startten met de zorgverzekeringswet was het verplicht eigen risico 150 euro en het vrijwillig eigen risico maximaal 500 euro. Waarom gaan we niet terug naar die grens, dat je in de combinatie van vrijwillig en verplicht eigen risico nooit boven die 650 euro uitkomt? We vonden die 650 toen een redelijke grens, waarom zou dat nu bijna 900 euro moeten zijn?” Volgens Rouvoet raakt het hoge eigen risico aan de solidariteit tussen ziek en gezond.

Open brief

Directeur Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW schreef vorige maand een open brief aan de minister van VWS met een soortgelijke strekking. Hij noemde het oneerlijk dat gezonde klanten een premievoordeel krijgen door hun eigen risico flink op te hogen. Dat wordt volgens hem namelijk betaald door de mensen die dat juist niet zo kunnen regelen.

Als zorgverzekeringen alleen een verplicht eigen risico kennen en geen vrijwillig eigen risico, dan kan de premie voor iedereen met ruim 20 euro omlaag, stelt Oomen. „Maar beter nog, er zou ruimte zijn het verplicht eigen risico met 50 euro te verlagen.”