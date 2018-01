Hongaarse hond waakt weken bij dode bazin

Ⓒ Reuters

BOEDAPEST - Hongaarse dierenbeschermers hebben zich ontfermd over de 9-jarige hond Zsazsa die wekenlang bij haar overleden bazin had gewaakt. De 66-jarige vrouw was ruim voor de kerstdagen overleden, maar pas enkele dagen geleden ging de politie poolshoogte nemen in haar appartement in Boedapest. Buren hadden alarm geslagen omdat ze de vrouw al een tijdje niet hadden gezien.