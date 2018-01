Duitsland wapent zich tegen hoogwater

„Als dat peil inderdaad wordt bereikt, moeten we de scheepvaart op de Rijn bij Keulen tijdelijk stilleggen’, zei een woordvoerder van de Keulse dienst waterbeheer vrijdag tegen het tijdschrift Focus. Bij een waterpeil van 8.30 meter wordt bij Keulen de scheepvaart stilgelegd. Vrijdag was het peil 7.40 meter.

Wal

In de Keulse wijk Porz-Zündorf is vrijdag een wal gemaakt om de bewoners te beschermen tegen het water. In Düsseldorf is in de oude haven een wal opgeworpen om te voorkomen dat water van de Rijn de oude binnenstad binnenstroomt. In Bonn zijn de dijken onderworpen aan een grondige inspectie.