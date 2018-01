Topless activiste zet Donald Trump te kakken

De vrijwel naakte ’Trump’, die werd vergezeld door twee geklede activisten, droeg een zogenaamde nucleaire voetbal bij zich en had de woorden ’Mr Big Button’ op haar borst.

De activiste, die een een blonde pruik droeg en een dikke laag make-up had opgesmeerd, gebaarde naar toeschouwers in de stijl van de president. Dit terwijl ze protesteerde tegen zijn voortdurende ruzie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De activiste zei dat de ruzie over ’wie heeft de grootste’ tussen de twee leiders maar eens moet stoppen, doelend op de tweet die Trump onlangs verstuurde.

’Mijn knop is groter’

The Donald uitte daarin dreigende - en opmerkelijke - oorlogstaal richting Jong-un. Die stelde dat hij een knop klaar heeft staan om nucleaire wapens mee af te vuren. Daarop antwoordde Trump: „Kan iemand van zijn uitgeputte en verhongerde regime tegen hem zeggen dat ook ik zo’n nucleaire knop heb. Maar die van mij is veel groter en veroorzaakt veel meer schade, bovendien werkt mijn knop wel!”

FEMEN werd in 2008 in Oekraïne opgericht. De organisatie werd beroemd met haar provocerende protesten, waarbij vrouwelijke activisten kwesties als prostitutie, vrouwen- en LGBT-rechten, fascisme en religieuze intolerantie onder de aandacht te brengen