’Mist u soms een totempaal?’

Zij deed gisteren haar verhaal. Na een drukke kerst is het steakhouse een paar dagen dicht om even bij te komen. Als Esther na de jaarwisseling de deuren weer wil openen, ziet ze bij aankomst in een oogopslag: de totempaal is weg! Eerst denkt ze nog dat het een grap is. Misschien hebben vrienden iets willen uithalen?

Maar al snel wordt duidelijk dat de paal gestolen is. De verontwaardiging aan de Sluiskade is groot en men leeft volop met Esther mee. De Sluiskade, met vele restaurantjes en cafés, heeft vrijwel nooit last van vandalisme, het is er gemoedelijk en gezellig. De totempaal stond er al ruim acht jaar.

Honderd kilo

Samen met enkele personeelsleden struint Esther de hele buurt af op zoek naar de paal. Ze hoopt dat iemand hem ergens heeft achtergelaten. Hij weegt ruim honderd kilo, daar loop je niet snel even mee weg. Oproepen op sociale media zijn massaal gedeeld, maar niemand heeft enig vermoeden waar het object is. Voor Esther staat vast: die totempaal hoort bij haar steakhouse en moet terug!

Gistermiddag brak onverwacht ineens de zon voor haar door. Een politiebusje stopt voor de deur. Twee agenten vragen of zij soms een totempaal mist. Het ’kleinood’ blijkt achterin te liggen. Compleet en zonder schade!

De totempaal zoals hij acht jaar lang het terras van restaurant Wild West opluisterde. Ⓒ Google Streetview

De sterke arm doet zijn naam vervolgens alle eer aan. De heren helpen Esther het gevaarte weer op zijn plek te zetten. Dolgelukkig poseert zij even later samen met haar teruggevonden totempaal. Even overweegt ze nog om aangifte van diefstal te doen, maar ze besluit uiteindelijk om het allemaal maar als ’een mislukte grap van een onbekende’ te beschouwen. Meer energie is die grap haar niet waard.