Waarzegster Nathalie voorspelt de lichtpuntjes van 2018

Laten we snel van start gaan met de positieve dingen die ik voor 2018 zag, te beginnen met iets wat al eeuwenlang de gemoederen flink bezighoudt: het weer.

Elfstedentocht

Het gaat nog wel een beetje vriezen ’s nachts, maar overdag zal de vorst niet lang aanhouden, waardoor de kans op een Elfstedentocht drastisch afneemt. Althans, op de schaats. Dit baseer ik niet alleen op wat mijn vriend ‘de tarot’ mij vertelt, maar ook op het aantal vogels dat al is teruggekeerd uit het zuiden en het feit dat er alweer knoppen aan de bomen komen.

11 jaar

2018 is een 11 jaar. Dit getal is verbonden aan de sleutelkaart Gerechtigheid. Gerechtigheid zal dus geschieden. Maar ook de bevolking zelf zal dit jaar steeds meer gaan inzien dat er meer sprake moet zijn van eerlijkheid, gelijkheid, acceptatie en tolerantie.

