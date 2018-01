Trump: Ik ben een uiterst stabiel genie

1 / 2 1 / 2 Ⓒ AP

CAMP DAVID - De Amerikaanse president Donald Trump is helemaal niet onstabiel en dom, zoals wordt beweerd in een veelbesproken boek over het eerste jaar van zijn presidentschap. Althans, dat zegt hij zelf: „Ik ben een uiterst stabiel genie”, twittert hij zaterdagochtend.