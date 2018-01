De unilaterale dreun van president Nicolas Maduro voor de eilanden betekent dat de aanvoer van verse groente en fruit in gevaar komt. Die worden normaal gesproken met kleine bootjes vanaf de Venezolaanse kust afgeleverd. Maduro wil dat dit stopt omdat in het land zelf amper voldoende voedsel beschikbaar is.

Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba zegt desgevraagd dat ze „bezorgd” is. „Er zijn nauwe economische, culturele en familiale banden tussen de Caribische eilanden en het Koninkrijk Venezuela. Het eenzijdig sluiten van de grens heeft een zeer negatieve impact.”

Als extra reden voor zijn opmerkelijke stap stelt Maduro dat Venezolaans goud, zilver en koper via de ABC-eilanden zou worden weggesluisd. De Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath noemt die uitlatingen in het Antilliaans Dagblad onbegrijpelijk.

Rhuggenaath: „In feite beschuldigt Maduro de eilanden ervan de smokkel van Venezolaanse bodemschatten te faciliteren. Dit terwijl de kustwacht van Curaçao samenwerkt met de Venezolaanse kustwacht en gezamenlijke oefeningen houdt om de grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.”

Hij vindt de grenssluiting onacceptabel: „Dit is geen manier om een buurland te behandelen.” President Maduro sloot één keer eerder alle grenzen met de ABC-eilanden. Dat was in juli 2014 nadat de hoge Venezolaanse militair Hugo Carvajal op het vliegveld van Aruba werd aangehouden wegens verdenking van drugshandel.