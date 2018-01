Snowboarder (22) vriest dood na avondje stappen

Owen Lewis werd doodgevroren teruggevonden aan een bergriviertje in het populaire Franse skioord Risoul. Hij werkte als leraar in een skischool in Neuvic. Zo meldt het AD. Hij woonde samen met een paar vrienden in een appartementje in het skioord. Op foto’s op zijn Facebook is te zien dat hij regelmatig ging snowboarden.

De 22-jarige jongeman werd dinsdag rond een uur of twee ’s nachts voor het laatst gezien in een populaire bar. Toen hij de volgende dag nog niet thuis was gekomen en vrienden en familie hem niet konden bereiken, werd er alarm geslagen waarna direct een zoekactie opgezet werd. Met behulp van posters, hondenteams en een reddingshelikopter werd er gezocht. Vrijdag werd uiteindelijk zijn lichaam gevonden.

De politie gaat ervan uit dat de man is verdwaald. Dat maken zij op uit de voetsporen in de sneeuw, om het lichaam van Owen. Mogelijk heeft hij de verkeerde afslag genomen.