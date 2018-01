’Ajax heeft als werkgever een zorgplicht’

„Zeker als je op de hoogte bent van een gezondheidsprobleem geldt dat je nog veel scherper moet zijn, en eventueel extra maatregelen moet treffen. Je moet een plan hebben”, zegt Johan Klijnsma van Sincerus.

Volgens Klijnsma betekent dat in de praktijk bijvoorbeeld het voorhanden hebben én gebruiken van een defibrillator, „maar ook dat je iemand extra scherp in de gaten houdt en adequaat ingrijpt als je ziet dat er iets aan de hand is. Als ik hoor dat Nouri al even op de grond lag en er is gewacht met het gebruik van de defibrillator, dan was daarvan geen sprake. Dat kan een schending van de zorgplicht opleveren.”

Voor het vaststellen van aansprakelijkheid van bijvoorbeeld de clubarts, en in het verlengde van Ajax als werkgever, moet causaal verband worden vastgesteld tussen de schade die Nouri lijdt, en de gemaakte fout, zegt letselschadeadvocaat Corinne Jeekel. „Dat vergt diepgaand onderzoek. Ajax is als degene die over het medisch dossier beschikt wel de aangewezene om alle informatie te verschaffen.”

Áls wordt vastgesteld dat Ajax aansprakelijk is voor de schade, dan wordt het nog een enorm karwei om vast te stellen hoe hoog die schade is, zegt Klijnsma. „Dat hangt er ook vanaf hoe Nouri hier uit komt. Als hij blijft leven, dan lijdt hij schade door het verlies van een inkomen als profvoetballer. De hoogte ervan moet een deskundige vaststellen, maar dat kan in de miljoenen lopen. Hij was een begenadigd voetballer die op het punt van doorbreken stond.”

Als Nouri’s coma voortduurt, dan kan het zijn dat het smartengeldbedrag lager wordt vastgesteld door de rechter, zegt Klijnsma. „Dat is vastgesteld in 2002, in het zogenoemde coma-arrest. Het komt erop neer dat er sprake is van minder gederfde levensvreugde en pijn bij een comapatiënt, dan bij iemand die zich ervan bewust is. Het is in ieder geval wel zeker dát er smartengeld kan worden gevorderd.”