Beschoten huizen Breda maanden dicht

Het betreft twee huizen in de Ahornstraat en op de Hagehof. In de huizen waren mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond. Het sluiten van de panden is volgens de burgemeester nodig om herhaling te voorkomen en de veiligheid van de bewoners te garanderen. „Dit soort buitensporig geweld in een woonwijk is schokkend. Er hadden veel onschuldige slachtoffers kunnen vallen”, aldus Depla.

De gemeente plaatst bij beide panden een mobiele camera en de politie houdt verscherpt toezicht in de omgeving van de panden. De politie verricht verder onderzoek naar de schietpartijen. Voor de bewoners van de gesloten huizen is alternatieve woonruimte geregeld.

De schietpartijen vonden plaats rond 02.30 uur. In de Ahornstraat werd de beschoten woning door meerdere kogels getroffen. De daders vluchtten in een grijze auto. In de Hagehof werd eveneens op een woning geschoten. Kort na die melding werd op de Ambachtenlaan een brandende auto ontdekt. De politie heeft het vermoeden dat dit voertuig betrokken is geweest bij ten minste een van de schietpartijen.