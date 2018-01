Het wordt flink koud

In de nacht van zondag op maandag kan het voor het eerst dit jaar matig vriezen met in Groningen een temperatuur van iets onder -5 graden. Dat meldt Weeronline. Matige vorst is het vooral voor wie de thermometer checkt, want de gevoelstemperatuur ligt daar maandagochtend rond -10 graden!

Er is zondag sprake van een tweedeling. In het noorden en midden is het prachtig winterweer met veel ruimte voor de zon. In de loop van de ochtend klaart het ook in Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Limburg wat op. De zuidelijke helft van Limburg houdt veel bewolking en daar kan ook een spatje motregen vallen.

Wel waait er een stevige en koude noordoostenwind. De gevoelstemperatuur ligt in het hele land enkele graden onder het vriespunt. In tegenstelling tot de temperaturen van afgelopen woensdag en donderdag (9-13 graden) past dat wel veel beter bij januari. We zijn het alleen niet meer gewend, omdat het al sinds half december veel te zacht is voor de tijd van het jaar.