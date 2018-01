Madeliefje op één in telling winterbloeiers

Ⓒ ANP

WAGENINGEN - Het madeliefje is de meest gevonden plantensoort tijdens de laatste grote eindejaarstelling. In deze jaarlijkse Eindejaars Plantenjacht hebben in de laatste week van vorig jaar 434 deelnemers 827 tellingen gedaan: ze telden tussen Eerste Kerstdag en dinsdag 3 januari een uur bloeiende planten en gaven 12.000 waarnemingen door.