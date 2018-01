Koninkrijk verbolgen om Venezolaanse boycot

Een woordvoerder van minister Halbe Zijlstra laat weten dat het Koninkrijk contact heeft met de Venezolaanse autoriteiten over de maatregel. Aruba en Curaçao zijn autonoom binnen het Koninkrijk, Bonaire is een Nederlandse gemeente. „Gevraagd wordt om een toelichting op het besluit. Ook wordt aangegeven dat eenzijdige sluiting van de grenzen niet bijdraagt aan een oplossing voor de smokkelpraktijken. Als er illegale activiteiten plaatsvinden gaan we het gesprek aan.”

De Venezolaanse president Maduro kondigde de boycot zaterdag af omdat hij een streep wil zetten door de handelsbootjes die vanuit Venezuela richting de Antillen varen. De schuitjes voeren groenten en fruit aan, schaarse producten die hij liever voor zijn eigen bevolking bewaart. De schippers zouden bovendien ook illegale waar vervoeren, zoals goud en zilver.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hoopt dat de boycot nu snel ten einde komt. Diplomatieke sancties vanuit het Koninkrijk, zoals het terugroepen van de ambassadeur, blijven voorlopig uit. In een reactie benadrukt het departement in de richting van Maduro dat er ’nauwe economische, familie- en culturele banden’ zijn tussen de Caribische delen van het Koninkrijk en Venezuela. „De landen van het Koninkrijk staan in nauw contact met elkaar over de ontwikkelingen”, aldus de woordvoerder.