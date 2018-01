’Inbrekers roven huis leeg en stichten brand’

Het huis van de Blerickenaar Rob Beurskens werd eerst leeggeroofd en in vervolgens in brand gestoken, meldt De Limburger. De bewoner kwam rond kwart over drie in de nacht thuis na een carnavalszitting in Keulen. Hij zag op dat moment de zwarte rookwolken uit zijn woning slaan. De man belt zelf 112. De politie bevestigt dat er brand is gesticht.

Volgens Beurskens hebben inbrekers een baksteen door een ruit gegooid om binnen te komen. De bovenverdieping en zolder zijn uitgebrand. De buit bestond uit een tv, een laptop, drie fietsen en nieuwe kleding. „Waarom brand stichten bij inbraak? Dat snap ik ook niet. Volgens de politiemensen die kwamen, komt dat zelden voor", verklaart Beurskens, die zegt met niemand ruzie te hebben. In de buurt van zijn woning vond in oktober 2017 een schietincident plaats. De inbraak en de brand van dit weekend hebben daar volgens hem niets mee te maken. „Ik zou niet weten waarom.”

Over waar Beurskens nu moet slapen, maakt hij zich geen zorgen. Hij is eigenaar van een hotel in het dorp Boekend. „Ik slaap voorlopig in mijn eigen hotel.”