Doden door explosie in Syrische stad Idlib

De ontploffing zou het hoofdkwartier hebben getroffen van een kleine rebellenbeweging. Ambulances en reddingswerkers snelden daarop toe om slachtoffers te helpen en lichamen te bergen. Meerdere mensen liggen naar verluidt begraven onder het puin van het rebellengebouw en nabijgelegen huizen, meldt het Observatorium.

De meeste slachtoffers zijn strijders, maar er zouden ook minstens zeven burgers om het leven zijn gekomen. De lezingen lopen uiteen over de oorzaak van de explosie. Het ging mogelijk om een aanval met een onbemand vliegtuigje of een aanslag met een autobom.

Rebellen verdreven het Syrische regeringsleger in 2015 uit Idlib, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Het regime en zijn bondgenoten begonnen in oktober vorig jaar een offensief om Idlib en de provincie Hama weer in handen te krijgen. De belangrijkste rebellenbeweging in Idlib is de radicaalislamitische Tahrir al-Sham.