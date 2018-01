’Tattookillers’ voor de rechter om moord

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (v.a.11.00 uur).

Zijn lichaam werd op 25 maart 2009 in de duinen van Hoek van Holland aangetroffen. Hij was gemarteld, gestoken, en zijn keel was doorgesneden. De Tattookillers zouden hebben geopereerd als een professioneel moordcommando.

Tijdens huiszoekingen werden vuurwapens, handgranaten, bivakmutsen en kogelvrije vesten in beslag genomen. De moord op Onno Kuut houdt mogelijk verband met de liquidatie van de criminelen Boneka Belserang en Yassin Chakor op 4 februari 2009 bij een pannenkoekenhuis langs de A4 bij Leiderdorp.

Kuut had die dag een afspraak met Chakor. Belserang werd op zijn beurt weer verdacht van de moord in 2004 op oud-politieman Martin Hoogland, die zelf topcrimineel Klaas Bruinsma (’de Dominee’) bij het Hilton in Amsterdam zou hebben doodgeschoten in 1991.