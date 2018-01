Beurs: Galapagos blinkt

De AEX-index noteerde rond 16:30 uur 0,5% hoger op 561,1 punten. De Midkap-index stond tegelijkertijd 0,2% in de plus op 854,9 punten.

Londen koerste vlak, Parijs steeg 0,5%, Frankfurt ging 0,4% omhoog.

Na het besluit van Donald Trump om de kustgebieden vrij te geven voor oliemaatschappijen steeg Brentolie licht (+0,3%), de euro noteerde weer onder de $1,20 (-0,5%).

Wall Street ging maandagmiddag gemiddeld met kleine winst van start. Er was weinig macro-economisch nieuws. Vooral de sterkere dollar tegen de euro en andere munten lijkt invloed te hebben op de S&P500, constateert macroeconoom Stefan Koopan van Rabobank.

Dat begon met een toespraak van de San Francisco-Federal Reserve-bestuurder John Williams. Hij bevestigde nog eens dat de Fed drie rentestappen gaat zetten. In 2017 zat hij in het bestuur van de Fed maar zonder stemrecht. „De markt is bij zo’n wisseling altijd zeer benieuwd hoe hij het rentebeleid beoordeelt”, aldus Koopman. „Vooral omdat Williams eerder nog weleens van mening wisselde.”

Om 18:45 uur meldt zich een volgende Fed-bestuurder. Crucialer worden de bedrijfscijfers aan het einde van deze week, aldus Koopman, zoals Delta Airlines. „De verwachtingen van bedrijven zijn hoog, die moeten wel waargemaakt worden met de publicatie van de resultaten”, zegt hij.

De yields en spreads van obligaties gaan omlaag. Een teken dat beleggers nog voldoende risico’s durven te nemen, aldus Rabobank.

Positief sentiment

„Het sentiment blijft onderliggend positief voor aandelen. Er is relatief weinig reden tot zorg voor aandelenbelegger, althans op de korte termijn”, zegt ook Ron van der Does, handelaar bij IG op de Amsterdamse beurs. Risico’s vormen behalve de afbrokkelende steun voor president Trump en de escalatie van de machtsstrijd de gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea. „In beide gevallen moet de druk eraf. Dan kan de beurs substantieel doorgroeien, terwijl het nu al goed gaat”, aldus Van der Does.

Beleggers kijken deze week uit naar het begin van het jaarcijferseizoen. In de VS zullen de grootbanken JPMorgan Chase en Wells Fargo deze week de resultaten bekendmaken. Op het Damrak komt maaltijdbezorger Takeaway woensdag met cijfers.

De markt lijkt bij de fondsen in verwarring. Zowel vastgoed als financials winnen in waarde. „Voor een fonds als Unibail-Rodamco kan die stijging vanwege overnamenieuws, maar verder geldt: een stijgende rente kan niet goed zijn voor beide sectoren. Vastgoed zou moeten teruglopen, terwijl voor financials nog heel veel meer in het vat zit”, zo verwijst hij naar de opmars van ING met 4% in een week tijd.

Galapagos gewild

Op het Damrak ging Galapagos maandag aan de leiding bij de hoofdfondsen met een winst van 5,1%. Het biotechnologiebedrijf heeft positieve voorlopige resultaten behaald met een studie onder artrosepatiënten in de Verenigde Staten.

Ook staalconcern Arcelor Mittal (+2,2%) steeg doordat China de staalindustrie beperkte. Financials als ABN Amro (+1,2%) deden goede zaken.

Zwaargewicht Shell steeg met 0,5%. Ceo Ben van Beurden zegt dat Shell zich komende tien jaar op schaliegas gaat richten om groei vast te houden.

Onderaan in de AEX-index stond kabelbedrijf Altice met een verlies van 1,5%, net achter AkzoNobel (-1,2%).

De Midkap werd aangevoerd door Air France KLM, dat steeg met 1,8%. De FNV schortte zaterdag een 24-uursstaking van het KLM-cabinepersoneel op nadat een principeakkoord werd bereikt over een nieuwe cao. Het cabinepersoneel zou maandag het werk neerleggen.

Bouwer BAM bleef onaangedaan onder een order voor twee Britse snelwegen.

Onderaan bij de middelgrote fondsen stond halfgeleiderbedrijf Besi met een daling van 1,2% na een sterke opmars afgelopen weken.

Bij de smallcaps stond het Duitse Probiodrug, werkend aan een medicijn tegen Alzheimer, 12% hoger, en ICT Group zette de opmars van vrijdag voort (+3,3%). Op de lokale markt noteert Curetis 33% in de plus. Curetis verwacht dat de Amerikaanse keuringsdienst FDA op korte termijn een besluit neemt over goedkeuring van apparatuur voor de diagnose van infecties aan de luchtwegen.