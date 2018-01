Fransen geloven massaal in complottheorieën

De Britse inlichtingendienst MI6 vermoordde prinses Diana, denken veel Fransen. Ⓒ AFP

PARIJS - De CIA was verantwoordelijk voor de moord op John F. Kennedy. De Britse inlichtingendienst MI6 vermoordde prinses Diana. De aarde is plat. De Amerikanen zijn nooit op de maan geweest. Complottheorieën te over en in Frankrijk geloven ze er heilig in. Maar liefst acht op de tien Fransen zeggen in tenminste één zo'n theorie te geloven, blijkt uit een onderzoek waarover de Franse media maandag publiceren.