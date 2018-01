Rijn dicht bij hoogste punt in Duitsland

In Düsseldorf wordt het hoogste punt van 8,40 meter in de nacht van maandag op dinsdag bereikt. Ook daar gaat het water daarna zakken. Het peil in de Moezel is al aan het zakken. Bij Trier is het peil van de Moezel al gedaald tot onder de 7 meter.

De Duitse autoriteiten laten weten dat ook de beperkingen voor de scheepvaart snel kunnen worden opgeheven. Op de hele Moezel is tot dinsdag geen scheepvaart toegestaan. Op de Rijn is tot nader bericht geen scheepvaart mogelijk tussen Koblenz en Duisburg.