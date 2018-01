Vicepresident VS bezoekt alsnog Israël

Pence zal gesprekken voeren met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi, de Jordaanse koning Abdullah en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, zei het Witte Huis in een verklaring. Pence, een sterke voorstander van Trumps beslissing over Jeruzalem, zal ook de Westelijke Muur van de stad bezoeken en een toespraak houden in het Israëlische parlement.

Hij is van plan met de drie leiders te praten „over manieren van samenwerking om terrorisme te bestrijden en onze nationale veiligheid te verbeteren”, zei woordvoerster Alyssa Farah van Pence.

Obstakels

Het besluit van Trump over Jeruzalem en de aankondiging in december dat de Verenigde Staten zouden beginnen met het verplaatsen van de ambassade van Tel Aviv, leidden tot oproer en protest in de regio.

De status van Jeruzalem, waar islamitische, joodse en christelijke heilige plaatsen te vinden zijn, is een van de lastigste obstakels voor een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Die waren woedend over Trumps besluit en weigerden om Pence te ontmoeten. De internationale gemeenschap erkent de Israëlische soevereiniteit over de volledige stad niet.

Pence stelde vorige maand zijn geplande bezoek aan Egypte en Israël uit om in Washington te zijn voor een stemming in het Congres over het belastingplan van Trump.