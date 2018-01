May brengt wijzigingen in regering aan

De vorige kabinetschef Damian Green trad kort voor Kerstmis af. Hij was in november in opspraak gekomen, omdat een vrouw hem had beschuldigd van het maken van seksuele avances. In de nasleep berichtten media dat er in 2008 porno op zijn computer was aangetroffen.

Verder komt er een vervanger voor de minister voor Noord-Ierland James Brokenshire. Hij treedt terug wegens gezondheidsproblemen. Brokenshire moet een longoperatie ondergaan. De zender Sky News meldde dat Karen Bradley Brokenshire opvolgt.

De verwachting is dat May in de komende dagen nog meer wijzigingen in haar regeerploeg doorvoert.