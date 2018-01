Captain No Surrender in beroep tegen celstraf

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de 38-jarige Tilburger donderdag tot 3,5 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens de rechter maakte het prominente lid van No Surrender zich schuldig aan deelname aan een criminele organisatie omdat hij een belangrijke rol speelde in een bende die speed en xtc produceerde en verhandelde. In totaal vijf verdachten werden in verband gebracht met drugslabs in Rotterdam, Moergestel en Oud-Turnhout (België). Denis gaf instructies, regelde het materiaal en het personeel.

Advocaat Doesburg benadrukte maandag dat Denis vrijgesproken is van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs en meent dat hij ook moet worden vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie.