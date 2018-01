Eva Jinek gaat meer documentaires maken

Veel kijkers herinneren zich de aanvaring die Jinek in maart had met VNL-voorman Jan Roos. Na een bijdehante opmerking over de objectiviteit van de presentatrice, kreeg Roos de wind van voren. Kijkers smulden van de aanvaring. De gewezen politicus bleef uiteindelijk steken op slechts 38.000 stemmen.

Maar Jinek zelf bleek de aanvaring maandagavond kort na de uitreiking al bijna vergeten. „Ik heb de afgelopen jaren meer mooie momenten gehad. Het opbouwen van een reputatie kan soms lang duren.” Glimlachend: „Het zegt veel dat je juist op het moment terugkomt.”

Koningin van de late avond

Waar Jinek als talkshowhost begon op zondagochtend bji WNL, groeide ze via de rol als stand-in van Jeroen Pauw uit tot de ongekroonde koningin van de late avond. Wat de commerciële omroepen de afgelopen periode ook tegenover haar programma zetten, Jinek versloeg alles met gemak.

Merkt ze iets van die nieuwe status in Hilversum? „Natuurlijk is men blij met het succes. Maar ze kennen mij langer dan vandaag, ze weten wat ik kan. Ik heb hard moeten werken om serieus genomen te worden, maar ik heb ook veel kansen gekregen. En het afgelopen jaar kwamen een paar dingen mooi samen.”

Documentaires

Daarmee doelt ze op het feit dat ze twee keer drie maanden (Pauw &) Jinek heeft mogen maken en daarnaast schitterde in de documentairereeks De Verenigde Staten van Eva. Jinek: „Met mijn talkshows ben ik uiteindelijk toch wel acht maanden bezig geweest. Daardoor had ik maar net genoeg tijd om mijn Amerikaanse documentaire af te maken.”

Toch hunkert ze naar nieuw documentairesucces, vertelt ze. „De combinatie van mijn talkshow en documentaires is heerlijk. En de Verenigde Staten blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie. Maar wellicht zoek ik het dit jaar dichter bij huis.”

Eva Jinek volgt als Omroepvrouw van het Jaar collega-presentator Floortje Dessing op.