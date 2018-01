Hartenkreet na diefstal sieraden overleden vrouw: ’Verwoest mijn leven niet’

Voor het raam van zijn woning in Groenlo hangt een handgeschreven oproep: „Inbreker(s) vier jouw feestje. En gedenk mijn overleden vrouw. Maar verwoest mijn leven niet. De ringen en kettinkjes hebben bijna geen waarde, voor mij is het van emotionele waarde.” Om af te sluiten met ’Please!! Return If Possible.’

De achterdeur stond open, een raam was ingetikt. Kastdeuren en lades waren open getrokken. Contant geld was weg. „Ik had recent mijn auto verkocht en behoorlijk wat cash in huis.” Maar om dat verdwenen geld kan hij zich niet druk maken.

„Ik ben helemaal radeloos”, zegt Ebbers. De sieraden die de inbrekers meenamen, waren hooguit een paar honderd euro waard. Kralenkettinkjes van een paar euro, een hangertje van een kruisje dat Anja droeg toen ze overleed en een medaillon met de as van haar vader erin. Ebbers: „De emotionele waarde is niet in geld uit te drukken.” Alleen de trouwring met de huwelijksdatum erin gegraveerd lieten ze achter.

Afgelopen december zouden Bonnie en Anja 41 jaar getrouwd zijn. Hij ontmoette haar in een dansstudio in Lichtenvoorde, op tweede kerstdag. „Ze was 14 jaar. Liefde op het eerste gezicht.” Die avond hebben ze niet gedanst, wel gesjanst. „Het was een aan-uit relatie. Tot ze geopereerd werd aan haar knie en ik haar een kaartje stuurde. Even later trok ik de stoute schoenen aan en ging ik bij haar langs.” In augustus overleed ze op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Ebbers hoopt dat zijn oproep voor berouw zorgt bij de inbreker(s). „Alles wat me lief is, is me ontnomen.”